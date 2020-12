Facciolla: “Il Covid in Molise uccide di più ma per Toma è solo un problema di età”

“Il Molise piange i suoi morti. E li conta.

E questo conto – ha scritto Vittorino Facciolla, segretario regionale Pd e cponsigliere regionale – ci dà un triste primato, quello dell’indice di letalità fra i più alti d’Italia, significa che a parità di contagi da Coronavirus, in Molise si muore di più.

I numeri sono testardi, le statistiche non dicono bugie, e come se questo dato non fosse già abbastanza spietato in sé, ecco che arriva il commento di Toma.

Secondo il presidente, così come riportato dal Quotidiano del Molise (L’ARTICOLO QUI), in Molise si muore di più perché la popolazione è più anziana.

Dichiarazione priva, come sempre, di ogni fondamento dato che la Liguria ha una popolazione più anziana della nostra e lì si muore meno che da noi.

Ci chiediamo se sia normale che la persona alla guida della regione e quindi di tutti noi parli in questo modo.

Come cittadini ci aspettiamo che il presidente ben conosca il tessuto sociale della regione e che ponga in essere misure di prevenzione e protezione adeguate ad ogni fascia d’età dei suoi corregionali.

Abbiamo la popolazione più anziana della Penisola? Bene, forse andava fatto un piano Covid che tenesse conto di questo dato, che proteggesse i nostri anziani, che trovasse misure efficaci di contenimento del virus nelle case di riposo, che proteggesse la fascia più debole, insieme a quella dei bambini.

E invece no.

Il commento di Toma al dato di letalità è una via di mezzo fra il fare spallucce come un qualsiasi commentatore da bar e un atto di accusa, come se l’anzianità possa essere una colpa e morire di Covid un fatto scontato.”