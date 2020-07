Facciolla: «Fondo Non Autosufficienza, 50 giorni di silenzio assordante»

«Da ormai 50 giorni le famiglie dei nostri concittadini non autosufficienti aspettano la pubblicazione del nuovo avviso FNA (Fondo Non Autosufficienza)». A parlare il consigliere regionale del Pd, Vittorino Facciolla, che aggiunge: «Cosa è successo a via Colitto, la sede del’assessorato al sociale, in questo periodo? Tanto, sono transitati 3 assessori, ma poco per le famiglie. Non conosciamo ancora bene le conseguenze del lockdown sulla “salute sociale” ma possiamo affermare con una certa sicurezza che le famiglie dei nostri concittadini non autosufficienti sono state tra quelle che hanno maggiormente risentito dell’isolamento fisico e della quarantena. Il loro carico assistenziale nei mesi di lockdown è aumentato incredibilmente non potendo contare sui supporti dall’esterno. Ci si aspettava una Regione presente, vicina a queste famiglie, con delle risposte rapide e soluzioni immediate. Invece oggi siamo ancora lontani da tutto ciò. Gli ambiti territoriali non sanno più cosa rispondere alle persone che quotidianamente richiedono informazioni sulla pubblicazione dell’avviso. Non è sufficiente rispondere dicendo di non preoccuparsi perché la misura economica prevista dal programma è retroattiva, ovvero che l’importo riconosciuto sarà comunque a partire dal 01 giugno. Le famiglie hanno bisogno di sentire la vicinanza della Regione ora! Hanno bisogno di un aiuto concreto che si materializzi nell’immediato.

Sanità e Sociale sono i due settori su cui si fonda la fiducia dei cittadini verso il proprio territorio. Invece abbiamo assistito in questi due contesti solo a prove di forza, a continui bracci di ferro, con l’incredibile inconsapevolezza che dall’altra parte del tavolo non c’era un competitor politico, ma il cittadino più debole e fragile».