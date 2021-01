Facciolla: «Cardarelli, sale il numero dei contagi tra medici e pazienti»

«Ci comunicano in questi minuti – si legge in un post affidato ai social del consigliere regionale Vittorino Facciolla – che il cluster dei contagiati nel reparto di Chirurgia del Cardarelli sta aumentando velocemente. Soltanto oggi sono 7 i nuovi positivi al Covid: 4 infermieri, 2 OSS ed 1 paziente. La nostra preoccupazione è che, come noto al momento il reparto non è solo di Chirurgia ma ospita anche pazienti provenienti da Urologia e in parte da Medicina e quindi il pericolo è che il numero dei contagiati possa continuare a crescere. Piuttosto che continuare a farsi i selfie in ospedale e a minimizzare su tutto definendo ‘Un piccolo focolaio’ il cluster del Cardarelli, Florenzano farebbe bene a chiudere il reparto di Chirurgia e a provare a proteggere medici e pazienti perché è inaccettabile che le persone continuino ad ammalarsi nei luoghi preposti invece alla cura».