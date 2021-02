Facciolla: Basso Molise in ginocchio, si dichiari subito zona rossa per Termoli

Il numero dei contagi sale in modo vertiginoso in Basso Molise. Il monitoraggio degli ultimi due giorni riporta in modo inequivocabile il dato che ben il 30% dei nuovi positivi è di Termoli, il 50% se si considerano le due città di Termoli e Campomarino. – Ad affermarlo è il consigliere regione Pd, l’avvocato Vittorino Facciolla che continua nella sua nota stampa -.

Gli ospedali non hanno più posto in terapia intensiva e i nostri malati iniziano ad essere trasferiti fuori regione, per ora a Vasto.

Cos’altro dobbiamo aspettare ?

Toma e Florenzano dormono e non abbiamo al momento nessuna notizia che il sindaco di Termoli abbia fatto richiesta formale al presidente ma sta di fatto che Termoli deve essere dichiarata immediatamente zona rossa.

Bisogna cercare di impedire in tutti i modi che il virus possa continuare a diffondersi con questa rapidità proprio perché non possiamo garantire un’offerta sanitaria adeguata.

La zona rossa è una misura preventiva, non aspettiamo come nel caso di Campomarino, che la situazione sia già fuori controllo.

E’ un dato di fatto che da quando Campomarino è diventata zona rossa i contagi hanno iniziato a rallentare.

Urge trovare adesso soluzioni di contenimento del virus. Serve dichiarare immediatamente la zona rossa per Termoli.