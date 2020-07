Facciolla: «Addio ad Andrea Gianfagna, esempio come guida per la battaglia dei diritti»

Una vita che scivola via in silenzio dopo aver fatto tanto rumore nelle vite di migliaia di persone: gli agricoltori e cittadini molisani.

Andrea Gianfagna, sindacalista della Cgil, nato a Campobasso e vissuto per il suo Molise, ci lascia solo fisicamente perché i risultati delle sue battaglie segnano ancora oggi il solco da seguire.

Dall’impegno antifascista alle lotte contadine, dall’occupazione delle terre in Basso Molise all’attività nella segreteria della Camera del Lavoro.

Una vita, la sua, con lo sguardo sempre rivolto agli altri, una vita al servizio di chi era nato senza alcun privilegio, i braccianti.

Vicino ai grandi nomi del​ sindacalismo e dell’antifascismo come Giuseppe Di Vittorio, Lelio Basso, Pio La Torre, Luciano Lama e Agostino Marianetti, fu sempre un esempio di passione e capacità, di studio ed impegno.

La sua vita, le sue battaglie, ancora oggi devono essere per noi, esempio di coerenza e forza.​

Se Gianfagna fu disposto ad accettare il carcere per aver occupato le terre molisane al fianco della resistenza contadina, anche noi oggi non dobbiamo temere le difficoltà delle battaglie quotidiane, delle lotte per il nostro territorio e per i molisani.

La passione con cui Gianfagna ha vissuto il sindacato e ne ha fatto ragione di vita ci dimostra che le rivoluzioni possono avvenire ogni giorno, credendo fermamente nei valori che ci hanno lasciato i nostri padri e non indietreggiando neanche di un passo nella conquista dei diritti.