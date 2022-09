“Facciamoli sgommare”, a Fossalto il ritiro di pneumatici fuori uso

L’amministrazione guidata da Saverio Nonno ha accolto con favore I iniziativa di Legambiente

“Facciamoli sgommare: è questa l’iniziativa che “Puliamo il Mondo” ha organizzato per il ritiro di pneumatici abbandonati a Fossalto. La raccolta potrà essere effettuata nella giornata odierna e anche il 1 e 2 ottobre nel parcheggio di via Garibaldi (vicino all’ ex edificio scolastico). In questi giorni sarà possibile depositare gratuitamente pneumatici fuori uso da smaltire e segnalare pneumatici abbandonati e volontariamente depositati. L’iniziativa, come segnalato, rientra nel programma “Puliamo il Mondo” che vede migliaia di volontari che si stanno dando da fare per organizzare tanti appuntamenti in tutta Italia. Manifestazioni svolte per “liberare” l’ambiente e riscoprire la bellezza del nostro paesaggio.