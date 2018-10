“Facciamo scuola”, presentati i progetti finanziati col taglio degli stipendi M5S

Questa mattina, presso l’Ares di Campobasso, sono stati presentati i 14 progetti che saranno finanziati grazie al taglio degli stipendi dei portavoce M5S della la scorsa legislatura regionale, Patrizia Manzo e Antonio Federico.

I due portavoce hanno donato 140 mila euro dei soldi accantonati durante la scorsa legislatura all’iniziativa ‘Facciamo Scuola’ per finanziare le scuole medie e superiori del Molise. Hanno risposto 19 scuole con altrettanti progetti. Poi, i cittadini molisani iscritti a Rousseau, hanno scelto le 14 idee che hanno così ricevuto 10 mila euro per poterle realizzare.

Oggi i referenti delle scuole ‘vincitrici’, alla presenza della stampa e dei portavoce M5S Molise, hanno presentato i progetti che verranno poi seguiti fino alla realizzazione completa e raccontati anche sui nostri canali. E hanno espresso grande gratitudine A Patrizia Manzo e Antonio Federico per questo gesti esemplare e significativo.

«Per noi è un grande onore poter dare un contributo per le scuole, che hanno accolto con idee davvero interessanti questa nostra iniziativa – ha dichiarato Patrizia Manzo – Continueremo a seguire i progetti e, in futuro, speriamo di poter replicare e di poter aprire, magari, anche alle scuole elementari. Sappiamo i problemi che gli istituti scolastici vivono quotidianamente e sappiamo che questo gesto è un piccolo segnale, un contributo, che può rendere possibili dei progetti davvero utili».

«La politica deve dare il buon esempio e noi stiamo dimostrando che si può lavorare bene anche con stipendi più bassi. Con questa iniziativa e con tante altre che faremo, restituiamo ai cittadini una parte dei loro soldi che, in questo modo, vengono usate per case nobili e per servizi avvero utili per tutti i Molisani – ha concluso Manzo».