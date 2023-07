Faccia a faccia con i ladri, continua l’ondata di furti in città

All’arrivo dei Carabinieri dei banditi nessuna traccia. Non si esclude la presenza di un palo in strada pronto ad avvertire i malviventi al primo ‘pericolo’

Continuano i furti a Campobasso e la situazione sta diventando sempre più allarmante sia per la frequenza dei colpi messi a segno che per il modus operandi dei malviventi. Solo nelle ultime due settimane si sono verificati diversi episodi di furto, tra cui alcune villette a Coste di Oratino, in via Sant’Antonio dei Lazzari, alla Zona Industriale e un appartamento in via D’Amato.

L’ultimo episodio, in. ordine di tempo, è avvenuto giovedì sera lungo via Monsignor Bologna.

Nel caso più recente, la proprietaria di un appartamento si è trovata faccia a faccia con i malviventi mentre era in casa intorno alle 23. Ha sentito dei rumori sospetti e, comprensibilmente preoccupata, ha iniziato ad urlare, mettendo in fuga i ladri e attirando l’attenzione dei vicini, che hanno prontamente avvertito i Carabinieri. Purtroppo, quando le forze dell’ordine sono arrivate, i ladri erano già scappati, salendo a bordo di un’auto di grossa cilindrata.

Non è escluso a che la banda possa avere un basista o un palo lungo la strada che li avvisa in caso di pericolo. Inoltre, l’appartamento colpito si trova all’interno di una palazzina interessata da lavori di ristrutturazione, il che potrebbe aver agevolato l’ingresso dei malviventi.

La popolazione è preoccupata e angosciata da questi episodi. Con il caldo estivo, si preferisce tenere le finestre aperte, rendendo le abitazioni più esposte a eventuali intrusioni. La sensazione di insicurezza è crescente, poiché in alcuni i casi i banditi sono entrati in azione anche quando in casa ci sono i proprietari.