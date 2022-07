“Fabrizio vive in tutti noi”, lo straziante saluto al 30enne morto in un incidente stradale

Le lacrime nella chiesa di San Francesco a Termoli per l’ultimo saluto a Fabrizio Caputo, il 30enne che ha perso la vita in un drammatico incidente stradale sulla Statale 16 all’altezza del bivio di Rio Vivo. Un ultimo straziante saluto accompagnato dalle lacrime del vescovo Gianfranco De Luca che ha celebrato i funerali. “Tutti mi raccontano di quanto fosse buono è sincero e umile e anche io ho avuto modo di conoscerlo – ha affermato De Luca con la voce rotta dal dolore – Fabrizio è sottratto ma non è finito vive in Dio perché lo conserva e lo porta in pienezza oltre luoghi che non conosciamo e non vediamo”.