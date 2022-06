Fabrizio Ravanelli e il legame con Termoli, il campione in città per i 10 anni dello Juve Club

È arrivato a Termoli per festeggiare il decennale dello Juventus Club e abbracciare chi, come lui, “vive” per la maglia e la fede bianconera. Un compleanno speciale per i tifosi termolesi che hanno potuto abbracciare dal vivo una leggenda come Fabrizio Ravanelli.

Una vita nella Juventus che è continuata anche dopo aver attaccato le scarpette al chiodo in qualità di ambasciatore dei colori bianconeri. Un impegno che prima del Covid l’ha portato per lungo tempo a Tokyo “la mia vita si era trasferita in Asia dopo il Covid ho deciso di ritrasferirmi in Europa per continuare questo progetto che nasce con l’obiettivo di promuovere il movimento calcistico juventino e sopratutto le Academy”, ha affermato davanti a giornalisti e tifosi.

Un legame forte con Termoli. “Ho degli amici qui e quando ho conosciuto il presidente del club Maurizio c’è stata subito sintonia. Ecco perché mi fa piacere essere qui a festeggiare questo traguardo così importante”.