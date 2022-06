Fabio Prosperi è il nuovo allenatore del Campobasso

In queste ore nella sede del Club il tecnico pescarese ha sottoscritto il preliminare di contratto: inizierà a lavorare con la squadra dal primo luglio

La SS Città di Campobasso comunica che Fabio Prosperi è il nuovo allenatore della Prima Squadra per la stagione di Lega Pro 2022/2023.

La notizia è ora ufficiale e conferma quanto annunciato nei giorni scorsi dal Quotidiano che in più di un’occasione aveva parlato del ‘matrimonio’ tra Prosperi ed i Lupi.

In queste ore nella sede del Club, in via Corso Emanuele II, il tecnico pescarese ha sottoscritto il preliminare di contratto.

L’incarico sarà intrapreso a partire dal 1° luglio 2022. A mister Prosperi un caloroso benvenuto nella grande famiglia rossoblù.