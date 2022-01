Fabio Cannavaro in bici fa tappa a Isernia

Fabio Cannavaro, l’indimenticabile campione del mondo e pallone d’oro del 2006, è arrivato in bici a Isernia domenica mattina. Cannavaro, che attualmente fa l’allenatore, ha guidato per anni anche la nazionale cinese. Ora si trova, da buon napoletano, in vacanza a Roccaraso e siccome è anche amante della bici, ha approfittato della bella giornata di sole di ieri per arrivare fino a Isernia con un gruppo di amici ciclisti. Le foto nei pressi della Fontana Fraterna sono state pubblicate dalla pagina Fb di Calciocavallo Molise.