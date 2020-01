Fa strike di auto nella notte in via Garibaldi, caccia al colpevole

Una nottata movimentata quella appena trascorsa nel capoluogo di regione. Soprattutto in via Garibaldi, precisamente subito dopo l’incrocio con via San Lorenzo e prima dello svincolo per il Castello Monforte. Un triste risveglio, infatti, c’è stato per i proprietari delle autovetture parcheggiate in zona. I quali hanno trovato le proprie macchine semidistrutte. A causa dello “strike” realizzato da qualcuno che probabilmente era poco lucido nel momento in cui è transito durante la notte in zona. Almeno tre le auto coinvolte nella carambola. Come si evince dalle foto, una Punto, una Seat e una Panda hanno subito notevoli danni dopo passaggio dell’incivile di turno. Che, ovviamente, ha lasciato la zona indisturbato.

La denuncia dell’accaduto è stata sporta ai Carabinieri di Campobasso che ora svolgeranno le indagini del caso per cercare di risalire all’autore del gesto.