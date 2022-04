Fa perdere le sue tracce, 17enne ritrovato grazie al ‘segnale’ del cellulare

Il telefonino agganciato ad una cella vicino Bojano ha permesso di concentrare le ricerche in quella zona. Ritrovato lungo una strada che porta a Roccamandolfi

E’ stato ritrovato sano e salvo. Ha deciso di sua spontanea volontà di allontanarsi dal paese e dirigersi verso la provincia di Isernia.

Il 17enne scomparso da Oratino sabato sera è stato rintracciato dai Carabinieri nel primissimo pomeriggio di oggi, domenica 24 aprile, lungo una strada che da San Massimo porta a Roccamandolfi. Era a piedi, passeggiava.

Ai militari della Compagnia di Bojano pare abbia confessato di voler fare solamente un giro, ma non pensava assolutamente che intorno alla vicenda si potesse creare un interesse simile. Insomma, non voleva spaventare nessuno.

Nonostante le continue telefonate, il 17enne non ha mai risposto al cellulare. Ma il segnale ha agganciato una cella in territorio matesino, elemento che ha permesso ai soccorsi di indirizzare le ricerche in quell’area. E rintracciarlo.

Le prime informazioni

Sembra abbia fatto perdere le sue tracce dalla serata di ieri, sabato 23 aprile, da quando non si hanno più sue notizie.

Polizia, Carabinieri e Vigili del fuoco si sono immediatamente attivati per mettersi alla ricerca di un giovane di 17 anni, di Oratino, dopo che la famiglia del minore ha presentato denuncia.

Frammentarie le primissime informazioni, ad ogni modo le operazioni si concentrano nel territorio che circonda il paese nonché a Campobasso, data la particolare vicinanza tra il comune ed il capoluogo di regione.

Nel corso delle ore, però, le squadre in campo hanno esteso il campo anche all’area matesina.