Fa manovra e travolge il passaggio a livello

BOJANO

Una manovra sbagliata poteva essere fatale ad un autotrasportatore che questa mattina ha travolto ambedue le sbarre del passaggio a livello all’ingresso di Bojano.

Per fortuna in quel momento non era previsto alcun transito di treni sui binari, sta di fatto che i Carabinieri della locale Compagnia, immediatamente intervenuti sul posto, hanno dovuto mettere in sicurezza tutta l’area in attesa della riparazione del dispositivo che blocca il transito delle auto.