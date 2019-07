Fa il bagno ma rischia di annegare, salvato dal bagnino

Apprensione questa mattina sul litorale nord. Il mare agitato dal forte vento ha messo in difficoltà un uomo di 72 anni, uscito per concedersi, nonostante le acque agitate, un bagno. L’uomo però, ad un certo punto si è reso conto di non essere più in grado di rientrare a riva, ed ha chiesto quindi il soccorso. Pronto l’intervento del bagnino del lido Le Dune che ha tratto in salvo l’uomo, originario di Campobasso. Ma a destare maggiore apprensione è stato l’allarme lanciato dallo stesso e da altri bagnanti che hanno riferito di aver visto un altro corpo in acqua. Sul posto è intervenuta anche la Capitaneria di Porto con unna motovedetta e due uomini d’equipaggio.