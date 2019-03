Fa i bisogni in pieno centro, il video fa il giro del web

Pensavamo di aver visto tutto, abituati (ahinoi!), a trattare sempre argomenti tristi e scabrosi di cronaca come professionisti dell’informazione ma quello a cui si può assistere guardando un breve video diventato immediatamente virale sul web ha davvero dell’incredibile. Non si tratta di morti ammazzati o incidenti gravi ma di una donna (sic!) che ha pensato bene di fare i suoi bisogni in un luogo immediatamente a ridosso del centro di Campobasso: ex piazza Savoia, ora piazza Falcone e Borsellino, vicinissimo ad una nota pizzeria. Evitiamo di riproporvi il video per decenza ma la domanda che giriamo ai nostri lettori è: qual è il grado di indecenza al quale è arrivato la nostra città?