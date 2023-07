Fa colazione al bar e sparisce nel nulla, preoccupazione per un 83enne

L’appello è stato lanciato su Facebook dalla nipote Katia. Preoccupazione a Termoli per Luciano Gianfelice, un 83enne di cui non si hanno più notizie da stamattina. L’anziano è andato a fare colazione in un bar di via Mascilongo e poi è sparito nel nulla. I familiari si sono rivolti alla Polizia e hanno lanciato anche un appello su Facebook.

“Stiamo cercando mio zio Luciano, se qualcuno l’ha visto vi prego di contattarmi, le autorità e il pronto soccorso sono stati avvisati. Chi ha informazioni può chiamare il numero 3479371812”.