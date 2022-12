Export, Molise unica regione con segno negativo (-12,9%) nei primi nove mesi del 2022

Nei primi nove mesi dell’anno tutte le regioni italiane hanno registrato incrementi delle esportazioni, con il solo Molise in controtendenza con un calo del -12,9%. È quanto emerge dai dati diffusi dall’Istat. Secondo l’Istituto di statistica, la flessione è dovuta soprattutto alla contrazione dell’export di autoveicoli.

Anche a livello provinciale, con Campobasso, il Molise fa registrare dinamiche negative. Di contro, si rilevano performance positive per quasi tutte le province italiane: i contributi più elevati si sono rilevati per Milano, Ascoli Piceno, Siracusa, Torino, Brescia, Cagliari, Vicenza, Modena, Bergamo e Bologna, mentre le dinamiche negative sono segnalate anche per Piacenza, Chieti, Massa-Carrara, Gorizia, Crotone, Caltanissetta e Palermo.