Expo 2020: studenti del Pertini-Montini-Cuoco volano a Dubai

Due studenti del Liceo Linguistico dell’Istituto Pertini-Montini-Cuoco di Campobasso rappresenteranno la scuola molisana a Expo Dubai 2020 durante l’apertura dell’Esposizione, come premio per aver vinto la maratona progettuale “Hack For Global Goals”, promossa dal Miur, tenutasi a Matera dal 17 al 20 ottobre 2019.

Lo ha reso noto ieri, nella Capitale Europea della Cultura, in occasione dell’evento ”One Year to go! L’Italia a Expo 2020 Dubai”, il Ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti. Il progetto che si è classificato al primo posto ha visto lo studente Giuseppe Palazzo, presentare, per conto del team di 8 ragazzi provenienti da diverse regioni italiane, il tema della promozione dell’uguaglianza di genere dedicato ai bambini sotto forma di gioco e ai ragazzi attraverso il canale social Instagram e il sito web, mattiameng136024.wixsite.com/waffeteam.



Al secondo posto si è classificato il progetto dedicato allo sviluppo delle risorse energetiche pulite, attraverso l’attività fisica e motoria a scuola, proposto dalla studentessa Chiara Tomasso e il suo team, che ha prodotto indicazioni particolarmente interessanti. Il risultato è motivo di grande soddisfazione non solo per gli studenti che rappresenteranno la nostra regione a livello internazionale, ad uno degli eventi più attesi del prossimo decennio, occasione unica per la promozione e l’internazionalizzazione del sistema Italia, ma anche per l’Istituto Pertini-Montini-Cuoco e il suo impegno nelle attività di diffusione della cultura digitale e innovazione didattica a scuola. Un istituto sempre pronto a far fronte alle nuove necessità educative mettendo gli studenti nelle condizioni di sviluppare le competenze per la vita futura.