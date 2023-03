Exploit di ascolti per Linea Verde con la puntata “Alla ricerca del Molise”

Share del 26,4% con circa 3 milioni e 300.000 telespettatori

Un nuovo exploit per la trasmissione “Linea Verde” ieri 12 marzo, che su Rai 1 con la puntata “Alla ricerca del Molise” ha totalizzato il 26,4% degli spettatori con circa tre milioni e 300.000 italiani. Si tratta della conferma del successo del programma prodotto dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai, che ogni domenica racconta l’identità italiana attraverso il viaggio, la scoperta dei borghi, le bellezze del paesaggio, i prodotti enogastronomici, l’agricoltura e le storie di vita della meravigliosa e mai troppo raccontata provincia italiana. “Linea Verde”, i cui ascolti hanno registrato picchi superiori al 28%, negli ultimi anni ha rivoluzionato il suo modello narrativo, facendo della curiosità culturale e della riscoperta delle radici la cifra di un racconto unico nel suo genere, che tutte le settimane si immerge nei nostri territori per svelare agli spettatori l’anima profonda dell’Italia, la sopravvivenza delle tradizioni, il rispetto dell’ambiente, la ricchezza del made in Italy e del gusto italiano con due simpatici ambasciatori, Peppone Calabrese e Beppe Convertini.