Ex Zuccherificio: «Il nostro, un presente dal sorriso falso che si burla di noi»

Torna ancora una volta a far sentire la sua voce il Comitato ex lavoratori dello Zuccherificio del Molise che in una nota esprime profondo sdegno, rammarico e una gran dose di rabbia nei confronti di chi ha amministrato questa regione negli ultimi due anni. Un duro affondo quello degli ex Zuccherificio che hanno tracciato un bilancio impietoso di ciò che è stato fatto finora che non trova riscontro rispetto alle tante promesse fatte.

»Il Molise nei suoi cinquantacinque anni della autonomia non ha mai avuto un presidente come negli ultimi due. Il passato lo possiamo paragonare alle ruspe di Salvini. Chiudendo ospedali, Gam e tante altre cose, ma soprattutto con la collaborazione di qualcun altro, la chiusura dell’unico gioiello del centro Sud: Lo Zuccherificio del Molise, che dava lavoro con indotto a circa seimila famiglie. Senza avere un piano B per i circa settanta lavoratori sbattuti fuori come cani rognosi (27/12/2016). Lasciando la Regione con una disoccupazione alle stelle. Il presente cosa dire, un soggetto così falso che con un sorriso prende in giro persone allo stremo delle loro forze. La prima cosa fatta hai reso una zona di Campobasso franca che significa non pagare le tasse, ma cercheremo di capire a quali amici hai avvantaggiato. Hai moltiplicato le spese per i molisani cioè da venti consiglieri eletti dal popolo li hai portati a ventiquattro e più un grande assessore esterno. Con un stipendio di euro 11.250,00. Che in cinque anni i molisani devono pagare due milioni e settecentomila euro. Le vorrei dire che con quella somma avrebbe pagato per quattro anni la mobilità a cinquantacinque lavoratori. In quella somma manca il compenso del grande assessore esterno. Hai aumentato i costi del consiglio di oltre 700mila euro all’anno. In sei mesi hai speso per i viaggi all’estero con i tuoi collaboratori (a farvi le vacanze) più di quanto abbia speso in un anno il tuo predecessore, tutto pagato dai molisani. Hai avuto la capacità di inventare inutili poltroncine per staff, consulenze e commissione inutili, solo per accontentare e dare ricompense ai tuoi amici. Mantieni ancora in piedi l’inutile costosissimo consiglio di amministrazione della società spa autostrada. Bravo a creare nuovi posti in consiglio di segretari e sottosegretari che non si capisce cosa devono fare. Di spendere milioni e milioni per servizi dati a società esterne per un lavori che potevano fare i disoccupati delle partecipate mandati a casa insieme ai dipendenti regionali e precari. Mentre in campagna elettorale dicevi che il tuo scopo era il cambiamento, imitando i cinque stelle, e dicevi che la tua unica missione era dare «lavoro, lavoro, lavoro» e che invece si sono dimostrate «Parole, parole, parole». Invece hai fatto crescere in questa regione solo povertà, e fuggire tanti giovani. Bravissimo a garantire altissimi stipendi agli amici consulenti del tuo predecessore, perché hai dovuto rispettare il patto che avevi fatto con la vecchia politica e lo hai mantenuto. Ad assumere tramite una società esterna sedici persone tra amici, parenti e familiari dagli amici. Ecco la tua falsità per non aver rispettato gli impegni presi con noi lavoratori Zuccherificio Molise. Il giorno 11 dicembre fra una pausa e l’altra e con la presenza di due consigliere di minoranza avevi preso impegno di fare un incontro con le aziende del basso Molise e avevi detto che la questione degli scivoli si poteva fare. Sono passati venti giorni: il muto e sordo. Che dal 31 dicembre ci ritroviamo senza mobilità, ricollocazione, senza quel bando Lpu che probabilmente ha preso la via di Damasco, e senza nessuna alternativa, e senza che lei sia stato capace di mettere in campo una strategia di difesa per i disoccupati delle partecipate. Noi tutti vi auguriamo buone feste che trascorrerete alla grande (con in tasca 11,250 euro). Qualcuno invece, tra noi, probabilmente dovrà ricorrere alla Caritas per un piatto di pasta. A nome di tutto il comitato ex lavoratori Zuccherificio Molise buone feste, e vi raccomandiamo, ma solo per questo, mentre mangiate cercate di non strozzarvi, anche se… !!!!!!!#####?????».