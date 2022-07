Ex terroristi molisani in Francia, Parigi ricorre in Cassazione per Di Marzio e Calvitti

Nei giorni scorsi, la Chambre d’instruction aveva rigettato la richiesta di arresto e riconsegna all’Italia di dieci reduci degli anni di piombo condannati a pene definitive che vivono nel Paese transalpino in stato di libertà

La procura generale di Parigi ricorre in Cassazione contro il rifiuto all’estradizione dei 10 ex terroristi rossi italiani, tra cui i due molisani, Maurizio Di Marzio ed Enzo Calvitti, sancito lo scorso 29 giugno. Lo annuncia la stessa procura. I dieci ex terroristi italiani erano stati arrestati in Francia nell’ambito dell’operazione Ombre rosse nell’aprile del 2021 mentre, nei giorni scorsi, la Chambre d’instruction aveva rigettato la richiesta di arresto e riconsegna all’Italia di dieci reduci degli anni di piombo condannati a pene definitive che vivono in Francia in stato di libertà.

La decisione della magistratura parigina era nell’aria: anche il presidente francese Emmanuel Macron aveva dichiarato appoggio politico alla richiesta dell’Italia di riavere i terroristi attraverso il ricorso in Cassazione. Ora si riapre la partita giudiziaria: sarà necessaria un’altra udienza per decidere la sorte dei dieci condannati.

Macron aveva un anno fa accantonato la «dottrina Mitterrand» grazie alla quale era stato garantito asilo ai terroristi fuggiti in Francia. La Chambre d’instruction aveva rigettato l’estradizione in Italia contestando gli articoli 6 e 8 della Carta dei dritti dell’uomo e in particolare sollevando dubbi sul fatto chele condanne in Italia, pronunciate in contumacia, non avrebbero garantito il diritto di difesa degli imputati.

IN ALTO, MAURIZIO DI MARZIO (Foto Epa)