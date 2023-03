“Ex tempore before Xmas”, tutto pronto per la seconda edizione

Il 18 marzo prossimo si terrà, presso l’auditorium Unità d’Italia, l’inaugurazione della mostra dei lavori realizzati durante la seconda edizione dell’estemporanea di pittura e di fotografia “EX TEMPORE BEFORE XMAS”, un evento voluto dall’amministrazione comunale di Isernia, organizzato in collaborazione con la Galleria Spazio Arte Petrecca, l’Associazione SM’ART – l’arte sm! e Officine Cromatiche – Fotoamatori Isernia. Saranno esposte le opere pittoriche e fotografiche realizzate durante la live-session che si è svolta il 15 dicembre 2022, data in cui fotografi e artisti si sono incontrati per una improvvisazione creativa e poetica. L’inaugurazione si terrà, come detto, sabato 18 marzo alle ore 18:00, presso la Sala Mostre dell’auditorium Unità d’Italia. Il finissage invece è previsto il giorno 26 marzo, alle ore 20:00. All’inaugurazione interverranno l’assessore alla cultura del Comune di Isernia, Luca De Martino, i direttori artistici dell’evento, Massimo Palmieri e l’architetto Antonio Pallotta, nonché Carmen D’Antonino e Gioia Cativa, storiche e critiche dell’arte alle quali invece è stata affidata la curatela dei testi critici.