Ex studente del Manuppella di Isernia stilista a Parigi

Matteo Fortini, ex studente del Liceo Artistico ‘Manuppella’, vola a Parigi per uno stage di 6 mesi alla Balmain Paris: la sua candidatura selezionata tra centinaia. Matteo, 23enne di Letino (Caserta), ha frequentato il Liceo Artistico di Isernia per poi iscriversi all’Accademia di Costume & Moda di Roma, dove si è laureato meno di un anno fa. “Per entrare – ha ricordato – ho dovuto superare una selezione, l’accesso all’Accademia è a numero chiuso. Vari step: test di cultura generale e progettazione a cui ero già ero abituato, grazie ai lavori svolti a scuola, e sono stato ammesso”. Trampolino di lancio un talent a cui ha partecipato, tramite l’Accademia, presentando la Collezione ‘Ophelia’ menswear. Da qui l’attenzione su di lui di alcune riviste specializzate e del costumista di Rosario Fiorello. Ed ecco che il ‘Ciuri’ nazionale ha indossato un look della Collezione di Matteo: “Sì – ha detto lo stilista di Letino –, era una mia creazione il poncho verde che indossava Fiorello durante i collegamenti con Sanremo e per la diretta del suo programma dopo il Festival”. La vocazione di Matteo Fortini per la moda è emersa già in tenera età: “Avevo scelto il Liceo Artistico ‘Manuppella’ perché la moda è sempre stata parte di me. Da bambino, pur non avendo nessuno in famiglia con la mia stessa passione, amavo disegnare ed ero attratto dagli abiti. A scuola a Isernia mi sono trovato benissimo, la docente di Progettazione Moda, Gina Fortini, e le docenti di Laboratorio, Ines Parisi e Luigia Missori, sono state fondamentali, hanno saputo tirare fuori il meglio di me, dandomi fiducia e confermando che la strada da me scelta era quella giusta. Mi hanno dato le basi per affrontare gli studi successivi e, a livello umano, posso dire che al Liceo ‘Manuppella’ mi sono sentito parte di una grande famiglia che lavora per il benessere degli studenti”. Ora è pronto per l’esperienza da Balmain Paris: “Comincio il 20 marzo nel reparto Print design team. Mi occuperò delle stampe e avrò modo di farmi conoscere. Chissà, potrebbero anche decidere di prolungare il mio stage o di trasformarlo in altro. Sono pronto a tutto, a seguire la moda ovunque essa mi chiami”. Tra le prime persone a complimentarsi con Matteo Fortini c’è la dirigente scolastica dell’ISIS ‘Cuoco-Manuppella’, Maria Teresa Vitale, tramite gli ex docenti dello stilista gli ha fatto arrivare un messaggio di auguri per l’importante risultato. La preside ha invitato Matteo a tornare nella sua scuola come docente per un giorno.