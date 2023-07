Ex scuola Materna “Cep Nord”, iniziati i lavori di abbattimento

Nel cantiere appena aperto manca però il relativo cartello. Il progetto esecutivo, dell’importo di un milione e 716mila euro, prevede la realizzazione di un nuovo asilo nido finanziato quasi interamente con i fondi del Pnrr

Sono iniziati i lavori di abbattimento della ex scuola Materna di Via Gasperi “Cep Nord” a Campobasso per la realizzazione di un nuovo asilo nido. I motori di escavatori e camion girano a pieno regime per buttare giù il manufatto realizzato secondo le caratteristiche progettuali ed architettoniche del progetto redatto all’epoca (1968-1970) dall’ingegner Enrico Mandolesi. Tuttavia, la nuova struttura – come si legge nella delibera di giunta comunale numero 160 del 25 maggio scorso con cui si approva il progetto esecutivo – sorgerà «prendendo spunto» da quello stesso progetto «al fine di armonizzare la nuova struttura al contesto edilizio dell’area Cep».

Nel cantiere di via De Gasperi, come fatto notare da alcuni passanti e residenti nella zona, manca l’apposizione del relativo cartello che, di norma, deve essere affisso in bella vista (solitamente all’ingresso), deve indicare che tipo di lavori si stanno eseguendo, chi li ha commissionati e chi li sta eseguendo come indicato sia nel Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380 del 2001) sia nel Testo Unico per la Sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo numero 81 del 2008) al comma7 dell’articolo 90. In sostanza, se il cartello risulta mancante, nascosto, lontano o cancellato si impedisce una vigilanza rapida agli organi competenti e ai cittadini di verificare se i lavori sono autorizzati. L’auspicio è che, per la sicurezza di tutti e del rispetto delle norme, si possa provvedere ad apporlo quanto prima.