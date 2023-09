Ex Roxy, Gravina: “Non si metta in discussione il parco urbano”

L’esponente di opposizione di Palazzo D’Aimmo lunedì presenterà una interrogazione per capire le intenzioni della giunta. Secondo un atto del 2014, l’area messa in vendita dovrebbe ospitare un punto verde e la nuova sede della Regione

Il consigliere regionale Roberto Gravina ha annunciato che domani, lunedì 4 settembre, presenterà una interrogazione urgente per capire le “reali intenzioni della giunta regionale circa l’ex Roxy” di Campobasso. Continua Gravina: “Nella delibera di giunta che lo pone in vendita si leggono questioni poco chiare, mentre altre possono offrire una soluzione. Siamo disponibili ad un confronto, purché non si metta in discussione un atto adottato dal Consiglio comunale nel 2014 che vuole al centro della città un parco urbano. Per quanto riguarda l’edificio, siamo favorevoli ad un immobile di edilizia pubblica che possa ospitare la sede della Regione e altri servizi pubblici per il cittadino”. Gravina è anche intervenuto per motivare il voto negativo in primo commissione circa il rendiconto. “Abbiamo ripreso le osservazioni della Corte dei Conti. Inoltre il rendiconto è figlio della vecchia gestione. Abbiamo comunque dato la massima disponibilità per arrivare quanto prima all’approvazione del bilancio previsionale perché la nostra Regione è tra le ultime d’Italia a fare questo passo ed è attualmente bloccata sul fronte della spesa, sia in favore dei fornitori che in termini di contributi ai Comuni”.