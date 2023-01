Ex precari Covid protestano per non rimanere dei ‘fantasmi’ (LE FOTO)

Erano solo in sei e quella che hanno inscenato questa mattina non era una vera e propria manifestazione di protesta, più che altro un flash mob.

Una maniera per lanciare un messaggio alle autorità sanitarie ed agli esponenti politici di Governo per chiedere delle risposte. Questa mattina, lungo Corso Vittorio Emanuele II a Campobasso, sei operatori socio sanitari che hanno prestato servizio durante il periodo Covid presso le strutture molisane, hanno indossato simbolicamente quella stessa tuta anti covid che per lungo tempo è stata la loro seconda pelle.

Hanno protestato in silenzio, ma il loro modo di agire oggi rappresenta anche tanti altri operatori sanitari che durante il culmine della pandemia hanno garantito assistenza secondo le loro mansioni.

Oggi loro chiedono risposte e sono scesi in piazza per sensibilizzare l’opinione pubblica affinché qualcuno faccia caso alla loro condizione di ex precari ed ora disoccupati.