Ex Mulino Barilla, parte lo smantellamento per la costruzione de “Il Faro”

Appartamenti, negozi, ristoranti, show-room e centri commerciali. Il tutto nella zona sud di Termoli. Termoli si prepara a cambiare volto. Sono partiti alla fine di gennaio i lavori per l’abbattimento dei silos dell’ex Mulino Barilla, poi Casillo, che si trova all’ingresso sud di Termoli lungo via Corsica. Il progetto di riqualificazione denominato “Il Faro”. L’ex mulino Barilla è stato acquistato dalla famiglia Di Dario, la stessa che ha già realizzato il complesso Acqua di Mare sul lungomare Nord. Quella zona per anni ha ospitato i silos di grano e semole lavorati prima per conto di Barilla e dopo dai Casillo con circa 20 dipendenti. Poi il declino e lo stop alla produzione che aveva trasformato la zona in un luogo abbandonato che adesso potrebbe tornare a nuova luce. I lavori sono già iniziati con l’abbattimento dei vecchi silos dello stabilimento chiuso dal 2008. Solo dopo molti anni si è verificata la cessione del terreno che poi è stato riconvertito e al progetto di riqualificazione della zona dove appunto sorgerà un parco residenziale con tutti i servizi annessi. Una sorta di “New City” che potrà godere anche della vista mare considerando che si affaccerà sul lungomare di Rio Vivo.