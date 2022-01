Ex mattatoio, rivoluzioni in vista. Si va verso la trasformazione in auditorium

Dopo mesi di riflessioni, seguiti da accurate valutazioni su fondi, studi di fattibilità e scadenze, l’amministrazione comunale avrebbe indicato la via definitiva per la riqualificazione e nuova vita per l’ex mattatoio, struttura storica, non più in sicurezza, attenzionata già in passato dalla vecchia giunta Battista.

L’edificio, in sostanza, è rimasto in stand-by in stato di totale abbandono in attesa dei fondi provenienti dal massiccio bando “La periferia come centro“, che ne prevedeva un grosso riassetto nonostante le lungaggini di natura amministrativo-burocratica, anche in questo caso cospicue. Uno stato di degrado spezzato in qualche modo dalla rimodulazione, divenuta nei giorni scorsi ufficiale, dei fondi destinati proprio all’ex mattatoio.

Circa 2,5 milioni di euro che l’amministrazione vorrebbe destinare alla creazione di un Polo culturale, con biblioteca centrale, e una sala auditorium-conferenze dalla capienza moderata, di poco superiore ai cento posti. Una sorta di rivoluzione rispetto al degrado, compatibile con lo sguardo alla cultura già messo nel mirino in passato per mano della vecchia amministrazione. Resta da stabilire in che modo utilizzare i circa 600mila euro della fetta complessiva assegnati dal bando “Rigenerazione urbana” del 2021. L’idea del comune sarebbe quella di destinarli alla realizzazione di parcheggi funzionali, al fine di produrre una appetibilita’ maggiore all’area, finalmente protagonista di una nuova era.