Ex mattatoio a rischio crollo, chiuso il parcheggio

REDAZIONE

CAMPOBASSO

L’ex immobile Anas di Via Garibaldi e l’ex mattatoio di Piazzale Palatucci sono a rischio crollo. Da una relazione della Polizia Locale emerge lo stato di precarietà degli edifici che presentano chiari segni di lesione, distacco di intonaci e assenza di valida copertura. Inoltre sulle facciate degli immobili si riscontrano rigonfiamenti degli intonaci. Inconvenienti dovuti anche alle copiose piogge e nevicate, che hanno causato il peggioramento delle condizioni di sicurezza degli edifici abbandonati.

La relazione della Polizia Locale è datata settembre 2018. Adesso, una ulteriore nota del settore comunale Lavori Pubblici conferma il pericolo per la pubblica e privata incolumità. Ed è così, che per evitare eventuali danni dovuti ad ipotetici ulteriori cedimenti strutturali dei due immobili, il Comune ha appena emesso l’ordinanza di divieto di sosta in Via Garibaldi – lungo tutta la lunghezza del fabbricato ex Anas – e nel piazzale Palatucci, per tutta la lunghezza perimetrale dell’ex mattatoio. Gli edifici – si legge sull’ordinanza di Palazzo San Giorgio – dovranno essere messi in sicurezza.

La decisione dell’amministrazione comunale riporta l’attenzione sul degrado di alcune strutture del capoluogo di regione. Dopo il caso del capannone di Via Gazzani – da poco abbattuto – ora occhi puntati sull’ex mattatoio e anche sull’ex Ariston. Infatti, a seguito della caduta di calcinacci dall’edificio dell’ex Ariston sarà chiusa al traffico veicolare via Larino a partire dal prossimo 4 marzo per tre giorni. La strada sarà interdetta al fine di garantire i lavori di messa in sicurezza della facciata dell’edificio.