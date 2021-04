Ex lavatoio, Caranci: “Ecco l’elenco delle attività e delle manifestazioni svolte”

“Alla luce della delibera del Comune di Isernia – ha scritto in una nota Celeste CaranciRappresentante “Comitato pro-Ex Lavatoio” – che decide di togliere alle associazioni l’uso dello spazio culturale e sociale “Ex Lavatoio“, giovedì 8 aprile si è tenuta una riunione di tutte le realtà aderenti al “Comitato pro-Ex Lavatoio” di Isernia, in occasione della quale è stata stilata la lista delle molteplici attività e manifestazioni che sono state organizzate presso lo “Spazio Comune Ru Puzz” (Ex Lavatoio) dal 2014 al 2020, a riprova della vitalità del luogo, nonché della natura pluralista dello stesso.

A testimonianza di ciò ricordiamo che nel 2017, la rivista “IL BENE COMUNE” ha attribuito allo “Spazio Comune Ru’ Puzz” il premio “Rigenerazione” motivandolo con le seguenti parole: “è degno di rilievo che questa rete di associazioni sia stata in grado di rivitalizzare i locali dell’ex lavatoio, trasformandoli in laboratorio permanente di progetti e di iniziative rivolte alla crescita culturale e civile della comunità locale“.

Ritenendo illegittime le critiche di chi afferma che nel corso degli anni lo spazio sia stato “poco utilizzato” e solamente ad appannaggio di determinate associazioni orientate politicamente, con la presente intendiamo informare gli organi di stampa e, attraverso questi, l’opinione pubblica, che ciò non corrisponde alla realtà. A tal fine alleghiamo al presente comunicato il file contenente il resoconto completo (QUI).