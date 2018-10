Ex Ittierre, sit-in del Comitato “Lavoro e Dignità” davanti al Tribunale di Isernia. Il portavoce Emilio Izzo e una delegazione del Comitato ha incontrato il giudice Vittorio Cobianchi Bellissari per illustrare la condizione degli ex lavoratori. Il Comitato, intanto, continua a chiedere certezze alla Regione anche alla luce della recente proroga della cigs in favore degli ex lavoratori della Gam di Bojano.