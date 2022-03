Ex Ittierre, prossima la ripresa del pagamento della mobilità

Ripartiranno a breve i pagamenti della mobilità in deroga per gli ex lavoratori Ittierre. Infatti il Ministro del Lavoro e il Ministro dell’economia e delle finanze hanno firmato il decreto che prevede l’assegnazione al Molise di 7 milioni di euro destinati ai lavoratori dell’area di crisi industriale complessa. “A seguito delle nostre richieste – ha detto l’assessore al Lavoro, Filomena Calenda – abbiamo ottenuto da parte del governo i fondi a noi destinati per l’anno in corso, per contribuire a sostenere il reddito dei lavoratori che a causa della grave congiuntura economica hanno perso la propria occupazione. E’ una boccata d’ossigeno che aspettavamo da tempo – ha concluso l’assessore Calenda – e questo decreto ci permette intanto di contribuire al reddito di centinaia di famiglie”.