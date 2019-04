Ex Ittierre: «Pronti a essere ascoltati in II Commissione» (VIDEO)

ISERNIA

È tornato a riunirsi il Comitato “Lavoro e Dignità” al cui interno ci sono molti degli ex dipendenti Ittierre che continuano a chiedere il pagamento dei 17 mesi della mobilità in deroga, già autorizzata dal governo centrale ma il cui pagamento è atteso dallo scorso luglio. Un incontro per fare il punto della situazione, soprattutto alla luce delle novità scaturite dal Consiglio regionale monotematico dedicato alla vertenza lavorativa degli ex lavoratori dell’azienda tessile di Pettoranello di Molise. I soldi ci sono ma non posso essere spesi per questi ultimi in quanto i fondi provenienti dalla nuova finanziaria nazionale hanno come presupposto la continuità nell’erogazione degli ammortizzatori sociali. Gli ex Ittierre, dunque, sono rimasti fuori dai fondi provenienti da Roma. Nell’ultimo Consiglio regionale l’assise ha deciso di inviare la trattazione dell’argomento in II Commissione consiliare permanente presieduta da Michele Iorio. Commissione che, in settimana, già si è messa all’opera per trovare una possibile soluzione. Gli ex Ittierre si dicono fiduciosi, anche perché è stato promesso loro di essere ascoltati al tavolo di lavoro di via IV Novembre. Emilio Izzo, portavoce del comitato, ha descritto lo stato d’animo dei lavoratori.

IN EVIDENZA, L’INTERVISTA A EMILIO IZZO PORTAVOCE DEL COMITATO “LAVORO E DIGNITÀ”