Via libera da parte della Regione alla mobilità in deroga per altri cinque mesi agli ex lavoratori Ittierre. Lo ha annunciato Emilio Izzo portavoce del comitato “Lavoro e dignità” che stamane si è riunito dinanzi al Comune di Isernia, dove ha incontrato il sindaco per illustrare la propria proposta per reinserire gli ex lavoratori nel mercato occupazionale.