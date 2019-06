Ex Ittierre, avviato il percorso per la mobilità in deroga

Passi in avanti per gli ex lavoratori Ittierre presenti ieri nell’aula di Palazzo Moffa, con il dibattito sulla relazione prodotta dalla II Commissione consiliare che il 26 marzo scorso aveva avuto l’incarico di svolgere un’indagine conoscitiva sulla problematica dell’azienda di Pettoranello, suggerendo possibili soluzioni.

Una sorta di libro bianco che descrive percorsi possibili individuati dalla commissione presieduta dal consigliere regionale Michele Iorio che guardano alla risoluzione dei problemi emersi, circa la mobilità in deroga e le politiche attive. Per il primo argomento la Commissione afferma la necessità di assicurare la somma occorrente a copertura del periodo di continuità interrotta, richiedendo al Ministero del Lavoro uno specifico provvedimento autorizzativo che permetta di utilizzare immediatamente la quota necessaria dei 7 milioni destinati alla Regione Molise dalla legge di bilancio nazionale per coprire le risorse occorrenti per la mobilità riguardante 105 lavoratori ex Ittierre nell’anno 2017 e 172 nell’anno 2018. Dall’altro la Commissione chiede di concordare il Piano delle politiche attive del Lavoro per il 2019 dedicato agli ex lavoratori Ittierre, quali unici lavoratori in area di crisi complessa ancora destinatari di mobilità in deroga. Una tesi che l’assessore al lavoro Luigi Mazzuto ha ritenuto valida poiché dei 7 milioni per le politiche passive destinate all’Area di crisi complessa solo 2,2 milioni copriranno la cassa integrazione relativa ai lavoratori ex Gam, lasciando capacità economica per altri interventi quali l’Ittierre e le altre aziende comprese nell’area.

Ma Mazzuto ha ribadito, per le politiche attive, afronte delle richieste giunte dalle opposizioni del M5S e Pd, la firma delle convenzioni con Anpal e Inps per consentire l’accesso ai lavoratori ex Ittierre ai percorsi di ricollocazione lavorativa nel più breve tempo possibile. Necessario, invece, per i membri della II Commissione la previsione per i lavoratori di prevedere ul- teriori agevolazioni ai percorsi di lavoro autonomo nel comparto tessile.