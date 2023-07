Ex idrovora sotto sequestro, operata la turista tedesca rimasta ferita

L’obiettivo è capire esattamente cosa sia accaduto ed effettuare tutti i controlli necessari sull’ex idrovora di proprietà del Consorzio di Bonifica, teatro di un incidente nel pomeriggio di ieri – giovedì 13 luglio – in cui è rimasta ferita una turista tedesca in vacanza in Molise insieme al compagno.

Il provvedimento di sequestro, effettuato da Carabinieri della Stazione di Montenero di Bisaccia, competenti per territorio visto che la struttura si trova tra Montenero e Petacciato, è scattato nelle ultime ore.

C’è da capire se la donna, che intanto è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico alla gamba – effettuato dai medici dell’ospedale di Pescara dov’è stata trasferita in elisoccorso – poteva accedere alla stradina che conduce all’ex idrovora e se l’accesso all’impianto fosse limitato, proprio per evitare episodi simili. Insomma, c’è da ricostruire un quadro più chiaro per definire la dinamica di un incidente che, per fortuna, non si è trasformato in una tragedia. Tutto ciò grazie soprattutto al tempestivo intervento dei soccorsi, 118 e Vigili del fuoco in primis, ed al trasferimento in elicottero a Pescara.