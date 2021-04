Ex Fiat, “futuro in chiaroscuro. Il Governo convochi un tavolo di confronto”

Un futuro che rischia di essere in chiaro scuro per la Fiat di Termoli. Sotto la lente il futuro del progetto Stellantis che ha visto unirsi Fca e Peugeot e la nascita di un nuovo gruppo automobilistico. Una operazione importante per la quale i sindacati aspettano ancora il piano industriale sulla base del quale verificare quali saranno gli impatti per il futuro dei vari stabilimenti italiani. E così, dopo l’incontro che si è tenuto a Torino tra i sindacati e il management di Stellantis, è stato il segretario della Uilm Molise, Francesco Guida, a fare il punto della situazione per quello che riguarda il sito produttivo di Termoli che “in questo momento sta attraversando una fase in chiaroscuro con le motorizzazioni premium che stanno andando molto forte, con il motore fire che sta attraversando una fase di discesa ma con le difficoltà legate al settore del cambio che sta comportando la cassa integrazione per diversi lavoratori. L’auspicio, quindi, è che l’aumento delle motorizzazioni ibride con la produzione del nuovo motore possa dare una marcia in più anche allo stabilimento di Termoli”. Sotto la lente l’incertezza legata a quello che sarà il piano industriale del nuovo colosso dell’automotive. “E’ stato un confronto nato su sollecitazione delle organizzazioni sindacali a causa dei rumors su riduzione dei costi che non devono impattare sulle occupazioni: non ci devono essere tagli occupazionali, siamo d’accordo sulla riduzione degli sprechi ma non sui tagli occupazionali. Ci aspettiamo un grande impegno da parte del Governo su questo e la convocazione di un tavolo di confronto sull’automotive”. E infine le vaccinazioni all’interno dell’azienda per le quali ex Fiat, attuale Stellantis, si è detta pronta ad iniziare le somministrazioni del vaccino anti-Covid all’interno dei propri stabilimenti nel momento in cui saranno disponibili i vaccini per tutelare i lavoratori che operano all’interno degli stabilimenti. (Mic. Bev.)