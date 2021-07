Ex Fiat, firmato l’accordo per 100 fuoriuscite volontarie

Si sono incontrate nella mattinata di oggi, 12 luglio, le Organizzazioni territoriali e la RSA di Fim, Uilm, Fismic, Uglm, Aqcfr, Fiom e la direzione dello stabilimento Stellantis di Termoli. E’ stato siglato l’accordo per le uscite su base volontaria ed individuale per un numero massimo di 100 dipendenti. A partire dal 13 luglio 2021 e fino al 31 luglio 2022 l’accordo prevederà un incentivo per i lavoratori che maturano i requisiti pensionistici entro i 48 mesi. “Inoltre – afferma il segretario della Uilm, Francesco Guida – sarà aperta una opportunità di uscita anche per i lavoratori che non maturano i requisiti pensionistici. A questi verrà riconosciuto un incentivo economico. Per ulteriori dettagli rivolgersi alle RSA di stabilimento. Inoltre l’azienda ha comunicato che a far data dal 19 luglio 2021 e fino al al 3 ottobre 2021 verranno distaccati 20 lavoratori assunti con clausola di comando distacco presso lo stabilimento Sevel. La RSA si impegna infine a programmare assemblee unitarie con la presenza delle segretarie nazionali”.