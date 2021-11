Ex Fca, a novembre quasi tutti in cassa integrazione. Ma si spunta sul “Rateo”

Anche novembre sarà un mese di difficoltà, lacrime e sangue alla Stellantis, ex Fca di Termoli. Ad annunciarlo è stato il segretario della Uilm, Francesco Guida. La crisi dei semiconduttori sta creando non poche difficoltà nell’approvvigionamento dei microchip necessari oramai a quasi tutto il panorama automobilistico. Da qui l’ennesimo stop produttivo per i lavoratori: due terzi dello stabilimento resteranno fermi ma i sindacati sono riusciti a spuntarla nell’ottenimento del Rateo, la possibilità di maturare un pezzetto di ‘stipendio’ riferito alla quattordicesima che altrimenti sarebbe stato impossibile senza aver lavorato più della metà del mese. “Vista la cassa integrazione – ha affermato Francesco Guida – i lavoratori che lavorano meno della metà del mese matureranno un pezzetto riferito alla quattordicesima. Si tratta comunque di un contributo visto che stiamo parlando di qualche centinaio di euro in più sulla busta paga”. Restano le difficoltà legate al momento, con la Stellantis ferma dal punto di vista del futuro degli stabilimenti. “Continua in maniera forte la mancanza di microchip e quindi la tanta cassa integrazione anche sul mese di novembre ma se ne farà ancora tanta perché la crisi dei microchip durerà qualche mese in più – ha continuato Guida – è un momento delicato, di trasformazione. Ecco perché chiediamo con urgenza alla politica e ai vertici di Stellantis la partenza delle future produzioni che verranno effettuate qui”.