Ex Ersam, Gabriella Santoro nominata commissario straordinario

Il presidente della Regione, preso atto che dal primo ottobre Gino Cardarelli, dirigente dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca (ARSARP) anche Commissario straordinario della medesima Agenzia, è stato collocato in pensione; ha designato nell’incarico di Commissario straordinario dell’ARSARP la dott.ssa Gabriella Santoro, dirigente appartenente alla dotazione organica dell’Amministrazione regionale; l’incarico avrà decorrenza fino al 30 giugno 2024, salvo insediamento dei nuovi organi dell’ARSARP prima di tale termine; il Commissario straordinario non spetterà alcun compenso aggiuntivo oltre a quello già percepito, stante l’onnicomprensività del compenso spettante ai dirigenti e attesa la straordinarietà dell’incarico di Commissario straordinario dell’ARSARP, per cui l’incarico è a titolo gratuito.