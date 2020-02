Ex cinema Ariston, via ai lavori di messa in sicurezza della pensilina

Gli interventi sono stati richiesti dall’amministrazione comunale al proprietario dell’immobile

CAMPOBASSO. Resterà chiusa fino a giovedì prossimo, 20 febbraio, via Isernia in pieno centro storico a Campobasso per i lavori di messa in sicurezza della pensilina in cemento dell’edificio dell’ex cinema Ariston, richiesti dall’amministrazione comunale al proprietario dell’immobile (la famiglia De Benedittis). Da questa mattina, infatti, sul posto sono al lavoro gli operai della ditta Gi.Ma. Costruzioni S.r.l. con una piattaforma aerea per operare sulla pensilina che si affaccia su via Isernia. Qui, stante il divieto di sosta e di transito dalle 7 alle 19:30 fino a giovedì prossimo, 20 febbraio, eccetto i residenti che a fine lavori giornalieri – come si legge nell’ordinanza 31/2020 della Polizia locale – potranno uscire su via Cardarelli.