Ex Cinema Adriatico di Termoli, il M5S: “Nessuno è stato capace di trovare una soluzione”

I consiglieri pentastellati hanno presentato un’interpellanza al sindaco e all’assessore competente sul recupero dell’area su cui insiste la struttura

“L’ex cinema Adriatico di Termoli che, seppur appartenente a privati, non può che smuovere le nostre coscienze per lo stato in cui si trova. A pochi passi dal Borgo Vecchio, da anni ormai non ne sono rimaste che le mura perimetrali. Le diverse amministrazioni succedutesi nel tempo non sono state capaci di trovare una soluzione”. È quanto affermano i consiglieri comunali del M5S, Ippazio Stamerra, Antonio Bovio, Nicolino Di Michele e Daniela Decaro, i quali hanno presentato anche un’interpellanza al sindaco, Francesco Roberti, e all’assessore competente chiedendo di “conoscere quale attività è stata svolta sino ad ora dall’amministrazione per tentare di recuperare l’area su cui insiste l’ex cinema Adriatico; se è intenzione di questa amministratore mediare con la proprietà per riqualificare l’immobile; se la proprietà dell’Ex Cinema Adriatico ha predisposto un progetto di fattibilità per il recupero del fabbricato; se esiste un Protocollo di intesa con la società proprietaria dell’edificio e se è stato dato corso; se l’amministrazione ha attivato tutte le procedure previste dalle norme per la tutela dei Beni artistici vincolati; se la proprietà paga la Tosap e le altre tasse previste, se la risposta è affermativa si chiede di sapere per quali anni e per quale ammontare; se è intenzione di questa amministrazione acquistare l’edificio per ristrutturarlo e riqualificarlo sia in ragione della sua ubicazione che della sua importanza storica per i cittadini termolesi”.

Dunque, “abbiamo interpellato sindaco e assessore competente per ‘fare la conta’ e capire se anche loro hanno fatto poco e niente per dare maggior decoro al centro della nostra città. Parliamo di Termoli città turistica ma, tra l’ex cinema Adriatico, l’ex Rosary, il palazzo Crema, l’area dell’ex distributore di benzina all’ingresso nord di Termoli, le discariche a cielo aperto di cui abbiamo dato contezza negli scorsi giorni, abbiamo poco da essere fieri”, hanno concluso gli esponenti pentastellati.