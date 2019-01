Ex capannone Enel, Battista firma l’ordinanza di abbattimento

In seguito al cedimento della copertura dell’ex capannone Enel di Via Gazzani che si è verificato sabato 26 gennaio e in seguito a sopralluoghi e relazioni di tecnici di parte, di esperti e di istituzioni preposte, il sindaco Antonio Battista ha firmato questa mattina l’ordinanza per l’abbattimento del suddetto stabile.

Un’ordinanza che, insieme ai precedenti provvedimenti emessi nei giorni scorsi, mira a mettere in sicurezza l’area e a salvaguardare l’incolumità di pedoni ed automobilisti e di quanti vivono o lavorano nell’area che circonda il capannone.