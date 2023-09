“Evo Licinius: l’olio di eccellenza di Venafro fa incetta di premi in tutto il mondo

Questo straordinario olio extra vergine d’oliva biologico ha fatto brillare il nome della famiglia Di Muccio portando in alto il marchio di “famiglia” e delle tradizioni culinarie italiane

L’azienda agricola Di Muccio è parte integrante del celebre Parco dell’Olivo di Venafro. L’olio extra vergine di oliva “Licinius,” prodotto dalla famiglia Di Muccio sin dal 1948, è estratto esclusivamente da olive coltivate sui terreni dell’azienda e deriva da una delle varietà più antiche del Molise: la Monocultivar Avrina. La passione per la terra e le radici familiari hanno dato vita a un olio dalle quantità limitate, ma dalle caratteristiche nutrizionali e organolettiche straordinarie.

Gli uliveti dell’azienda sono coltivati con un profondo rispetto per l’ambiente, senza l’uso di pesticidi, seguendo i ritmi naturali e mantenendo la stessa dedizione che caratterizzava la famiglia Di Muccio oltre ottant’anni fa.

L'”Evo Licinius” è un olio extravergine d’oliva di eccellenza pluripremiato a livello nazionale, internazionale e mondiale. Nel solo 2023, l’olio Di Muccio ha conquistato ben 18 riconoscimenti prestigiosi, tra cui il primo premio nazionale “L’Oro d’Italia,” “Le Gocce d’oro d’Italia,” “L’oro del Mediterraneo,” “Le gocce d’Oro internazionale,” e “L’Orciolo d’oro.” L’olio è stato anche premiato dalla rinomata guida Gambero Rosso e ha ricevuto il massimo riconoscimento mondiale, il “Lodo,” con la seguente motivazione: “Olio Licinius – Lodevole, Unico ed Emozionante.”

L’apice del successo è stato raggiunto quando l’Italia ha conquistato la medaglia d’oro a Dubai, grazie all'”olio Evo Licinius” di Ernesto Di Muccio. Questa vittoria ha rappresentato una straordinaria soddisfazione per l’Azienda Agricola Di Muccio e per l’intera città di Venafro, che si è ritrovata al centro dell’attenzione mondiale grazie a questo prodotto di straordinaria qualità.

Il “Evo Licinius” ha dimostrato che la passione, la dedizione e il rispetto per la tradizione possono trasformare un prodotto locale in un simbolo di eccellenza conosciuto in tutto il mondo. La famiglia Di Muccio ha dimostrato che l’amore per la propria terra può portare a risultati eccezionali, e il loro “Evo Licinius” è una testimonianza tangibile dell’importanza di preservare le tradizioni culinarie italiane.