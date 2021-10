EVO è il nuovo sleeve jersey sponsor dell’U.C. Sampdoria

U.C. Sampdoria ed EVO insieme per la stagione sportiva 2021/22. Il brand automobilistico italiano – specializzato in modelli bi-fuel ed elettrici low price senza rinunciare a qualità, comfort e tecnologia – comparirà sulle divise da gioco dei blucerchiati in qualità di sleeve jersey sponsor per le gare di Serie A e Coppa Italia. «Siamo molto orgogliosi di questa sponsorship con la Sampdoria – ha dichiarato l’amministratore delegato di DR Automobiles Groupe, Antonella Tortola -. Il nostro brand EVO ha debuttato sul mercato automotive nel 2020 ed oggi fa il suo debutto anche nel mondo del calcio, legandosi ad una delle squadre più blasonate della Serie A. Abbiamo infatti scelto la Samp per la sua storia, per i suoi valori e per lo spirito fiero che da sempre contraddistingue i blucerchiati». DR Automobiles Groupe debutta sul mercato automobilistico nel 2006, nel solco di una ventennale esperienza commerciale di successo e di un know-how tecnico, legato in particolar modo al motorsport. Nel 2020 DR Automobiles Groupe ha pensato di affiancare al brand DR quello EVO, per andare incontro anche a quella fetta, sempre più consistente, che si ispira a modelli di praticità e concretezza e che effettua le proprie scelte in chiave estremamente razionale. Nonostante la pandemia, DR Automobiles Groupe ha chiuso il 2020 con un fatturato in crescita, che si sta consolidando anche nel 2021 (+152% nel periodo gennaio/settembre).