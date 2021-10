Evento ghost hunter nel castello di Pescolanciano con il Gruppo Investigativo Attività Paranormali

Per la terza volta il G.I.A.P. (Gruppo Investigativo Attività Paranormali) torna a Pescolanciano, questa volta per presentare, in una conferenza che promette di essere molto affollata, il frutto delle ricerche svolte in tutta Italia. Indagini che hanno riguardato antichi manieri, come il castello dei duchi d’Alessandro, ville e palazzi ma anche luoghi dall’aspetto meno “sinistro”, come ristoranti o abitazioni private. Tutti luoghi accomunati da eventi che non trovano spiegazione e dove il GIAP è stato chiamato per indagare.

Non è sicuramente un caso che il gruppo si trovi di nuovo in Molise. I risultati delle prime due indagini hanno portato il castello di Pescolanciano alla ribalta anche nelle reti nazionali. Molto si è scritto e molto si è parlato intorno agli eventi anomali che sono stati osservati da numerosi testimoni negli ultimi anni.

Stefano Busti, uno dei discendenti della famiglia d’Alessandro, racconta.

“La nostra famiglia riporta di storie e racconti che partono sin dall’800. Strani eventi si sono ripetuti nel corso del ‘900 con testimoni sempre diversi. Preferiamo sempre parlare di eventi non spiegabili per non incorrere nei più classici stereotipi che di solito sono legati ai castelli. Con la locale associazione Intramontes abbiamo desiderato nuovamente ospitare a Pescolanciano il G.I.A.P. per tenere una conferenza sull’argomento. E questo sia per il clamore che si è levato intorno agli eventi accaduti, sia per far conoscere metodologie e applicazioni utilizzate dal G.I.A.P. che, passando notti insonni, sta tentando di dare una risposta ai nostri dubbi.”

Dal 2017 l’associazione Intramontes gestisce il castello ed è impegnata con la famiglia d’Alessandro in un complesso progetto finalizzato alla sua valorizzazione e conservazione. Eugenio Auciello, suo presidente, dice.

“La necessità di comprendere la natura dei fatti inspiegabili che anche di recente hanno coinvolto sia noi che operiamo nel castello sia i visitatori, ci ha spinto tre anni fa a rivolgerci a questo quotatissimo gruppo di ricerca. Seguendo la conferenza, durante la quale si parlerà dei casi indagati nella decennale attività del G.I.A.P. e verranno mostrate le strumentazioni utilizzate (registratori ad alta sensibilità, termocamere, rilevatori di movimento, ecc.), si potrà comprendere il senso e le metodologie di questa ricerca di confine. Ma soprattutto il complesso e lungo lavoro di verifica e controlli incrociati che esiste dietro i resoconti video che vengono pubblicati sui social del G.I.A.P.. Tra le centinaia di scatti, ore di registrazione audio-visive e rilevazioni strumentali a volte rimangono immagini, suoni o effetti sulle apparecchiature che non possono avere una spiegazione razionale: e queste sono appunto definite “anomalie”. Per un gruppo serio come il G.I.A.P. l’obiettivo dell’indagine non è quello di certificare a tutti i costi un “fantasma” bensì quello di documentare e condividere queste anomalie, in modo che ognuno di noi possa farsi una propria opinione.”

“Questa è la ragione per cui abbiamo scelto loro”, afferma Stefano Busti, “il G.I.A.P. ragiona come noi. Non vogliamo inventare un fantasma, non ne abbiamo bisogno. A noi interessa capire se gli eventi che da ormai più di un secolo vengono raccontati nella nostra famiglia e da coloro che hanno visitato o frequentato il castello hanno un fondamento di verità. “

Dunque appuntamento alle ore 9.30 al castello d’Alessandro in compagnia del G.I.A.P. che svolgerà una piccola indagine dimostrativa con tanto di strumentazione.

Spostamento poi presso la Taverna del Duca (con ingresso nella villa comunale) dove alle ore 10.30 si terrà la conferenza del G.I.A.P.

Nel pomeriggio, infine, visita al castello alle ore 17.00 quando, sul far delle tenebre, sarà possibile visitare il castello a lume di candela in compagnia di Intramontes che guiderà i visitatori nelle sale raccontando dei misteri e delle leggende che avvolgono l’antico castello molisano.

La conferenza e le visite al castello sono gratuite. Dato il particolare tema trattato, le visite sono per soli adulti e sono per un numero limitato di persone.

Si ricorda infine che tutte le attività proposte richiedono il green pass e saranno svolte in osservanza della vigente normativa anti-Covid 19.