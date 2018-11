Eventi sismici dello scorso agosto, due le abitazioni sgomberate

CASTELMAURO

Eventi sismici dello scorso agosto, due le abitazioni sottoposte ad ordinanza di sgombero. Il primo cittadino, Angelo Sticca, dopo il sopralluogo tecnico da parte degli uomini della Protezione Civile, ha dichiarato inagibili due immobili, uno su via Sant’Antonio Abate, l’altro su via Calvario.

Per il primo immobile citato, sono due i nuclei familiari che hanno dovuto provvedere allo sgombero immediato, che si sommano al terzo di via Calvario. Il primo cittadino, dunque, ha ordinato l’inutilizzabilità “a scopo di accesso e frequenza dell’edificio in quanto non vi sono più le condizioni di sicurezza per consentire l’utilizzo dei locali”. Castelmauro, come in paesi prossimi al cratere, Montefalcone nel Sannio, Acquaviva Colle Croce etc., hanno subito danni conseguenti le scosse registrate il 14 e 16 agosto. Quella del 14 agosto, avvenuta alle ore 23 e 48, con magnitudo 4,6, mentre la successiva del 16 agosto, delle 20 e 19, con magnitudo 5,1. Due giorni che hanno creato non pochi disagi, in maniera particolare ai comuni del cratere, ma anche molta apprensione per tutte le restanti comunità molisane che, chi più chi meno, hanno accusato le scosse del terremoto. A distanza di qualche mese, dunque, ancora si contano i danni, ora sono due gli immobili dichiarati inagibili, con tre nuclei familiari costretti a lasciare le proprie case, con tutti i disagi che si possono immaginare.