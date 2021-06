Eventi meteo 2017 e stato di emergenza, stipulata la convenzione

Stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a gennaio 2017 nel territorio molisano: questa mattina, venerdì 4 giugno, presso la Sala Parlamentino di Palazzo Vitale, si è proceduto alla stipula delle convenzioni tra il presidente della regione Molise, Donato Toma, in qualità di commissario delegato, e gli Enti interessati per l’affidamento a questi ultimi delle funzioni di soggetto attuatore. Si tratta delle due Amministrazioni provinciali, oltre ai Comuni di Busso, Frosolone, Guardiaregia, Limosano, Montenero di Bisaccia, Monacilioni, Petrella Tifernina, Pietracatella, Riccia, Tufara. In adempimento a quanto previsto dal DPCM 21/10/2020, entro la data del 31 dicembre 2021, il soggetto attuatore comunicherà al commissario delegato la formale contrattualizzazione e la definizione di ogni altra obbligazione giuridicamente vincolante necessaria alla realizzazione degli interventi inseriti nel Piano degli investimenti annualità 2021. Il rapporto di concessione dura fino al 30 luglio 2022. Nel predetto termine sono compresi i tempi per l’aggiudicazione definitiva dei lavori e per la stipula del relativo contratto, per la loro esecuzione e collaudo, per la definizione e la liquidazione di tutti i rapporti connessi, nonché per la rendicontazione finale delle spese sostenute e per la chiusura del rapporto di concessione. Eventuali proroghe, debitamente richieste e motivate dal soggetto attuatore, dovranno essere puntualmente autorizzate dal commissario delegato.